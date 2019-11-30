Як Київ готується зустрічати 2020-й Новий рік

Протягом більш ніж місяця у столиці можливо буде все: дітям – поринути в казку, а дорослим… стати дитиною. Ну, на деякий час

Ну що ж – свято офіційно наближається! На 2 грудня синоптики пророкують перший сніг, а в центрі Києва тим часом вже почали монтувати каркас головної ялинки країни. Саму ж новорічну красуню встановлюватимуть з 5 до 12 грудня, причому її збиратимуть із менших дерев – сосен і ялиць, яких буде до 400, тож над її спорудженням працюватимуть у 3-4 зміни. Чому головна ялинка України знову збірна? Про це – нижче. А поки приготування ще тільки-но починаються, Укрінформ зібрав інформацію про те, як вбереться до новорічних свят Київ і чого очікувати цього року від новорічно-різдвяної програми.

На Софіївській площі можна буде потрапити в казку

Склалася така традиція, що кожний новий рік столиця зустрічає у певному стилі. Минулого року з легкої руки організаторів свята Folk Ukraine Софіївська площа перетворилася на край північного сяйва, а цього року її разом з головною ялинкою країни прикрасять у стилі різдвяної історії про Лускунчика, звісно, про перемогу добра над злом. Ялинку організатори свята обіцяють у 30 метрів заввишки, що на 5 метрів вище минулорічної, і важитиме вона близько 100 тонн. Щоб її прикрасити, знадобиться близько 800 іграшок і понад 4 кілометри різнокольорових гірлянд. Усе це коштуватиме столиці 2,7 мільйона гривень.

Засновник проєкту Folk Ukraine Ігор Добруцький розповів, що на вимогу громадськості багатолітню ялинку спеціально не зрубуватимуть: «Ми вже два роки не рубаємо сторічну ялинку, адже цього вимагала громада Києва. Лісництво розріджує свої посадки, і ті гілки, які підходять по довжині, ми забираємо на монтаж цієї ялинки. Через це ми переробили повністю конструкцію ялинки». Цього року постачальниками для ялинки будуть Вінницька та Житомирська області.

Новорічна красуня стоятиме за традицією біля дзвіниці Софіївського собору. Довкола ялинки, ніби оберігаючи її, стоятимуть головні герої казки про Лускунчика разом із козаками-богатирями з відомого мультфільму “Як козаки...”: Грай, Тур і Око. А спеціально до свята вийде нова серію мультфільму – «Як козаки Лускунчика бойовому гопаку навчали».

Гостей дивуватимуть святковими локаціями у тому ж казковому стилі – їх запрошуватимуть до себе чотири різні королівства.

Королівство подарунків – ярмарок сувенірів та найкращих подарунків до свята, куди з’їдуться сотні майстрів зі всієї України.

Королівство смаку – найсмачніші страви та напої: мюнхенські ковбаски, шашлик, святкова випічка, запашний глінтвейн та багато солодощів.

Королівство розваг – казкове місто для дітей з атракціонами, аніматорами, інсталяціями та подарунками.

Королівство лайків – численні фотозони на Софійській площі та Володимирському проїзді.

З одного королівства в інше можна буде дістатися казковим різдвяним експресом, що точно дуже сподобається дітлахам. Але можливо згадати дитинство наважаться і дорослі – чому б ні? Новорічні свята – хороший привід!

Контрактова площа дивуватиме опішнянським колоритом

Минулого року Контрактова площа перенесла гостей у світ Марії Приймаченко, і цього року організатори вирішили теж не відходити від етнічної тематики і прикрасити свято у стилі опішнянської кераміки. Затишне зимове містечко в етностилі в поєднанні з тематичною концертною програмою та стилізованим декором та інсталяціями точно створять різдвяний колорит. Там же, на Контрактовій (уже традиційно!) буде і резиденція Святого Миколая, який здійснює мрії та бажання (перевіримо!), снігова гірка, і навіть стріт-арт ковзанка.

Ялинку на Контрактовій встановлять на місці колеса огляду, а прикраси будуть виконані у традиційних формах опішнянської кераміки: кашники, макітри, глечики, барильця, іграшки-свистульки у формі коня, вершника, півника, баранчика, козла, оленя. Але найулюбленіші образи опішнянських майстрів – баран і лев. Ну і яка ж ялинка без гірлянди? Вона спадатиме зверху донизу загальною довжиною у три кілометри. У результаті 42 тисячі ліхтариків мерехтітимуть теплим сяйвом.

Вулиця Сагайдачного теж наповниться святковим колоритом. На її пішохідній частині встановлять арт-об’єкти у вигляді розписаних горщиків, глечиків, дзбанків, барильців, а також прикрасять світловими інсталяціями і облаштують фотозони. Ковзанка цього року буде дещо незвичною – ніби у вигляді відкритого тунелю з неоновою підсвіткою на бортиках. Там працюватимуть інструктори, аби навчити кататися усіх охочих.

І кілька слів про програму, але краще – перевірте все вживу!

Починати святкування можна буде вже 14 грудня, коли на Контрактовій площі відкриється різдвяний ярмарок. Головну ялинку країни “запалять” традиційно 19 грудня у день Святого Миколая о 19:00. Ну і звісно, 31 грудня киян та гостей міста запрошують на зустріч Нового року, а 7 січня – на святкову ходу звіздарів та різдвяний концерт. А взагалі ж святкувати можна хоч щодня, починаючи з 14 грудня до 20 січня на Контрактовій площі, і з 19 грудня до 13 січня на Софіївській площі.

“Загалом на святкування новорічних та різдвяний свят буде використано понад 9 мільйонів 350 тисяч грн, із яких основну частину становлять видатки на квитки для всіх школярів міста Києва і соціально незахищених дітлахів”, – розповіла директор Департаменту культури КМДА Діана Попова під час презентації святкових заходів. Вона також додала, що програма різдвяних свят буде як ніколи насиченою: “Ми охопимо максимум локацій міста, аби створити новорічну атмосферу всюди. У нас буде перший український новорічний парад, фестиваль китайських ліхтарів, ковзанка, масштабне відкриття новорічної ялинки в центрі та по всьому місту. Усі театри, кіно, музеї, бібліотеки, заклади культури будуть задіяні у святкуванні”.

А от склад бригади артистів, які виступлять на Новий рік, поки що не відомий – для вивчення глядацьких смаків організатори запустили опитування: кого б кияни хотіли послухати та побачити на святковій сцені. Коментарі не забарилися: “Антитіла”, Onuka, “Друга ріка”, “Юркеш”... Але найбільшим фаворитом, схоже, виявився дівчачий рок-гурт “The Sixsters”. Тепер цікаво, чи врахують ці побажання організатори?

Підготувала Юлія Горбань, Київ