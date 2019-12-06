У Києві - пожежа на території колишньої фабрики "Каштан"

Київські вогнеборці ліквідовують пожежу в металевому ангарі на території колишньої фабрики “Каштан”.

Про це повідомляє ДСНС України.

“6 грудня о 11:20 у Святошинському районі по просп. Перемоги, 123 на території колишньої фабрики “Каштан” в одноповерховому окремо розташованому металевому ангарі (розміром 20х20) виникла пожежа на площі орієнтовно 300 м. кв. Попередньо жертв та постраждалих немає”, - йдеться у повідомленні.

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До гасіння залучено 32 чол. о/с та 8 од. техніки ДСНС.

О 12:32 вогнеборці локалізували пожежу на площі 500 кв. м.

Ліквідація наразі триває.

На місці події залучено 8 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 32 чоловіки особового складу.

Фото: ДСНС