Арештований Wi-Fi київського метро продадуть на е-аукціоні

Електронний майданчик СЕТАМ продає арештоване Wi-Fi обладнання Київського метрополітену, вартість якого оцінюється в 7 278 675 грн.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі СЕТАМ.

«На електронному аукціоні OpenMarket (Державне підприємство «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) виставлено на продаж арештоване Wi-Fi обладнання з Київського метрополітену. 569 позицій арештованого Wi-Fi обладнання знаходяться на станціях метро «Університет», «Дніпро», «Олімпійська», «Арсенальна», «Хрещатик», «Лук’янівська», «Кловська», «Золоті Ворота», «Палац Спорту», «Площа Льва Толстого», «Майдан Незалежності», а також в Інженерному корпусі КП «Київський метрополітен», - йдеться в повідомленні.

Серед арештованого майна, виставленого на продаж: джерела безперебійного живлення, батарейні блоки, системи розподілу живлення, маршрутизатори та комутатори Cisco, сервери, шлюзи, камери та багато іншого. Загальна стартова сума виставленого на продаж майна 7 278 675 грн.

Дата проведення аукціонів з продажу Wi-Fi обладнання - 23 грудня 2019 року та 2 січня 2020 року.

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Всього на продаж виставлено 12 лотів.

«Ми дуже сподіваємось, що після зміни власника обладнання, Wi-Fi у Київському метрополітені запрацює якісно та швидко і буде радувати його відвідувачів», - наголосив генеральний директор ДП «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

OpenMarket (ДП «СЕТАМ» Агентства з розшуку та менеджменту активів) - електронний майданчик для реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2014 року Київська міська державна адміністрація підписала інвестиційний договір з компанією «Москіто Мобайл» на будівництво Wi-Fi мережі у столичній підземці. Згідно з довором, безпровідну мережу мало бути побудовано на 52 станціях, у тунелях ліній метрополітену орієнтовною довжиною 67,5 км, а також у 824 вагонах.

Станом на середину 2016 року безкоштовний швидкісний інтернет функціонував у тестовому режимі на 11 станціях Київського метрополітену.

Проте, у 2018-му указаний договір було розірвано через те, що «Москіто Мобайл» перестала займатися проєктом через фінансові проблеми.

Водночас, до кінця 2020 - початку 2021 мережа 4G має запрацювати на всіх станціях та в тунелях столичної підземки. Вже у І кварталі 2020 року стартує 4G Internet на станціях метро Академмістечко, Житомирська, Святошин, Нивки, Героїв Дніпра, Мінська, Оболонь, Сирець, Дорогожичі, Лук’янівська. До кінця 2020 - початку 2021 року 4G запрацює на всіх станціях та тонелях столичної підземки.

Компанія Huawei Ukraine, яка реалізує цей проєкт, має провести огляд майданчиків метро; розробити та погодити робочий проєкт з впровадження 4G; провести експертизи відповідними державними службами.

Також КП «Київський метрополітен», Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine мають підготувати, погодити та підписати договір з доступу та підписати спільний документ про початок робіт.

Після цього усі сторони проєкту - Kyivstar, Lifecell, Vodafone Ukraine, КП «Київський метрополітен», Huawei Ukraine - розпочнуть поетапне впровадження 4G в метро.