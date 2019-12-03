СЕТАМ продав майна за допомогою Blockchain на 6 мільярдів

Державне підприємство "СЕТАМ" (Агентства з розшуку та менеджменту активів) з використанням технології Blockchain провело 23 202 аукціони на 6 млрд 213 млн грн.

Про це йдеться в пресрелізі СЕТАМ, що є в розпорядженні Укрінформу.

"Поки Україна рухається до блокчейнізації, ми вже активно використовуємо цю сучасну технологію, продаючи на мільярди гривень. Після впровадження технології середнє підвищення ціни від стартової по проданих лотах збільшилося з 12% до 18%", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

Він зауважив, що блокчейн також використовувався під час земельних аукціонів з продажу прав оренди на державні земельні ділянки сільськогосподарського призначення, де торги принесуть місцевим бюджетам понад 1,3 млрд грн.

Blockchain у Систему електронних торгів арештованим майном було впроваджено спільно з Державним агентством з електронного урядування, Міжнародною компанією BitFury та "Фондом Східна Європа" за підтримки Міністерства юстиції України.

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Blockchain є сучасною технологією розподільних даних, ідея якої полягає у функціонуванні без централізованого керівництва. Використання блокчейну забезпечує можливість функціонування систем без посередників, що дозволяє підвищити швидкість транзакцій, суттєво зменшити витрати та запобігти корупції. Захист та збереження даних здійснюється за допомогою потужних криптографічних алгоритмів.

Найдорожчий проданий лот з використанням блокчейн - корпус заводу Арсенал - за ціною 563, 71 млн грн

OpenMarket (ДП "СЕТАМ" Агентства з розшуку та менеджменту активів) - це чесний, простий та ефективний засіб реалізації майна через мережу Інтернет з використанням інноваційної технології Blockchain. Система працює на всій території України з 2014 р.