Поліція заявляє, що не дала викрасти помічницю депутата

Поліцейські затримали двох чоловіків, які планували викрадення жінки — помічника народного депутата України, з метою вимагання пів мільйона доларів викупу.

Про це повідомляє Управління комунікації Нацполіції України.

"Працівники Нацполіції запобігли викраденню жінки — помічника народного депутата України. Зловмисників, які чітко спланували її викрадення з метою вимагання викупу у розмірі 500 тисяч доларів, затримали", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зазначається, що у листопаді 2019 року правоохоронці отримали оперативну інформацію про діяльність злочинної групи, яка на території Києва готує викрадення людини з метою отримання винагороди.

Слідчі Головного слідчого управління розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) та ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 189 (замах на вимагання) Кримінального кодексу, і разом зі співробітниками карного розшуку та оперативних служб почали документування їх злочинної діяльності.

"4 грудня 2019 року у місті Києві співробітники Головного слідчого управління, Департаменту карного розшуку, за участю бійців КОРДу під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України затримали зловмисників, які планували викрадення жінки із застосуванням насильства", - поінформували в поліції.

У Києві запобігли викраденню помічниці депутата. Фото: Нацполіція

Зловмисників затримано у порядку статті 208 КПК України.

Затримані – двоє раніше судимих жителів різних областей України, віком 31 та 47 років.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фігуранти ретельно готувалися до злочину: вивчили територію поблизу місця роботи потерпілої, її графік і навіть підготували місце для подальшого утримання після викрадення.

Під час огляду у зловмисників вилучили молоток, ніж, два шприци з речовиною, схожою на наркотичну, і бойову гранату. Вирішується питання щодо оголошення їм підозри у вчиненні злочину.

Наразі тривають слідчі дії.