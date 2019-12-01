Підрив відділення Ощадбанку: підозрюваних затримали

Голова правління "Ощадбанку" Андрій Пишний повідомив про затримання підозрюваних у пограбуванні та підриві відділення Ощадбанку у Києві, що сталося в ніч на 30 листопада.

Відповідний допис він зробив у Facebook.

"Кілька годин тому поліція затримала осіб, що підозрюються у пограбуванні та підриві минулої ночі відділення Ощадбанку. Менше доби знадобилось поліції для того, щоб не лише встановити, а й затримати підозрюваних, вилучивши необхідні докази", - зазначив він.

Пишний подякував співробітникам Дніпровського управління поліції, Головного управління поліціі в місті Києві за оперативну та професійну роботу.

Як повідомляв Укрінформ, у Дніпровському районі міста Києва у ніч на 30 листопада 2019 року двоє невідомих підірвали відділення Ощадбанку. Викрадено близько 250 тисяч гривень.

Фото: Нацполіція