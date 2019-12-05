На Співочому полі у Києві з’являться арт-об’єкти, присвячені історії Києва

У Києві на Співочому полі 13 грудня, напередодні новорічних свят, встановлять історичні арт-інсталяції, присвячені Києву.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

"Кожна з них символізує знакові пам’ятки міста: Золоті ворота, Софійську площу тощо. На одній із фігур відвідувачі зможуть впізнати засновників столиці – Кия, Щека та Хорива", - повідомили у компанії-операторі Співочого поля Grand Event.

Автором-розробником інсталяцій виступила українська компанія Dion. Усі фігури зроблені з міцної нержавіючої сталі, мають п’ятишарове покриття. Як зазначають організатори, головна «фішка» в тому, що всі зображення зроблені трафаретно та підсвічуються різними відтінками за допомогою спеціального технологічного світла Led RGB.

За словами представників компанії-оператора Співочого поля, поява таких арт-об’єктів на локації посилить популяризацію історії Києва, а також приверне туристів. І звичайно ж, створить новорічний настрій напередодні свят.

«Усі фігури світяться, переливаються різними кольорами веселки, що виглядає казково та красиво. Відвідувачі зможуть не тільки зробити яскраве фото, але й згадати історію Києва. Арт-об’єкти будуть перебувати на локації під час проведення новорічного фестивалю гігантських китайських ліхтарів. Думаю, вони вдало розбавлять виставку українським колоритом», – зазначив керівник компанії-оператора Співочого поля Grand Event Денис Погорєлко.

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Побачити арт-об’єкти можна буде в період проведення Фестивалю гігантських китайських ліхтарів (із 13 грудня до 2 лютого).

Фото: poglyad.tv