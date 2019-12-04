На Контрактовій площі Києва почали встановлювати новорічну ялинку

На Контрактовій площі Києва розпочався монтаж новорічної ялинки, яку прикрасять в етнічному стилі.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Прикраси на цій новорічній ялинці будуть виконані у традиційних формах опішнянської кераміки: жбани, кашники, макітри, глечики, “гарбузи” для води, барильця та зозулі.

На площі також облаштовують затишне зимове містечко в етностилі, фотозони із яскравими артоб’єктами у формі горщиків, глечиків, чаш, куманців і бочечок.

На площі буде також ковзанка та велика снігова гірка.

Для наймолодших відвідувачів 19 грудня відчинить свої двері Резиденція Святого Миколая, яка працюватиме до 19 січня.

Як повідомлялося, у Києві цього року встановлять дві ялинки – на Софійській і Контрактовій площах.

Святкування у народному стилі на Контрактовій площі триватимуть з 14 грудня до 19 січня. На відвідувачів чекатимуть різдвяний ярмарок, народні гуляння, стрітартковзанка.

На Софійській площі з 19 грудня до 13 січня біля головної ялинки країни можна буде поринути в чарівний світ пригод Лускунчика, сфотографуватися з улюбленими героями казки.