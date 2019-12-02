У центрі Києва - знову стрілянина, оголошений план “Сирена”

У столичній кав'ярні кілька іноземців почали стрілянину з травматичної зброї, постраждали кілька людей.

Про це повідомляє dtp.kiev в Facebook.

"І знову Київ. Стрілянина. Антоновича 88, кав'ярня Баку, вогнепальні поранення. Введено оперативний план Сирена", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що кілька іноземців у ході конфлікту відкрили стрілянину з травматичної зброї. Постраждали кілька людей. Вони зникли на автомобілі Mitsubishi сірого кольору.

Столичні правоохоронці розшукують осіб, причетних до стрілянини у ресторані.

“На спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи побили відвідувача ресторану на вулиці Антоновича та здійснили декілька пострілів у стелю. На місце події негайно виїхали слідчо-оперативна Головного та районного управлінь поліції, патрульні поліцейські та лікарі”, - йдеться у повідомленні.

Начальник Голосіївського управління поліції Олег Волошин розповів, що між декількома невідомими особами та 29-річним чоловіком виник конфлікт, який переріс у бійку. Згодом один із учасників інциденту здійснив декілька пострілів у стелю ресторану, а після усі нападники втекли на іномарці.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці вночі на житловому масиві Позняки невідомі влаштували бійку в піцерії і протаранили на автомобілі вхідні двері.

За даними поліції, в результаті сутички між відвідувачами і працівниками одного зі столичних ресторанів постраждали вісім осіб.