Перепис населення “обкатають“ на одному з районів Києва
Про це йшлося на брифінгу голови Держстату Ігоря Вернера, повідомляє пресслужба відомства.
"Пробний перепис населення (ППН-2019) – це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року (ВПН-2020). Де відбудеться: частина Оболонського району м. Києва та Пісківська об'єднана територіальна громада (ОТГ) Бородянського району Київської області. Коли: 01-26 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, основним завданням пробного перепису є підготовка до ВПН-2020: 1. Апробація програми та переписного інструментарію. 2. Визначення методів та основних організаційних заходів. 3. Апробація застосування інноваційних технологій. 4. Визначення оптимальних дат і тривалості проведення. 5. Визначення концепції технології оброблення даних. 6. Визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Пресслужба акцентує, що ППН-2019 не ставить за мету визначити кількість населення на обраних територіях.
Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 01 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають. Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх.
На сайті роз'яснюється, як саме мешканцям вказаної території треба діяти під час пробного перепису: 1. 01–10 грудня (інтернет-раунд) – самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі інтернет (потрібно мати електронний підпис).
АБО 2. 14–23 грудня – надати відповіді переписувачу, який завітає до помешкання і заповнить анкету (переписний лист) на планшеті.
АБО 3. 14–23 грудня – прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.
Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.
Як повідомляв Укрінформ, Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився планами щодо проведення перепису 2020 року. Він зазначив, що перепис заплановано провести в електронному вигляді, зекономивши таким чином 2-3 мільярди гривень.