Перепис населення “обкатають“ на одному з районів Києва

З 1 грудня в частині Оболонського району м. Києва та Пісківській об'єднаній територіальній громаді (ОТГ) Бородянського району Київської області буде проведено пробний перепис із застосуванням інноваційних технологій.

Про це йшлося на брифінгу голови Держстату Ігоря Вернера, повідомляє пресслужба відомства.

"Пробний перепис населення (ППН-2019) – це підготовчий етап до проведення Всеукраїнського перепису населення 2020 року (ВПН-2020). Де відбудеться: частина Оболонського району м. Києва та Пісківська об'єднана територіальна громада (ОТГ) Бородянського району Київської області. Коли: 01-26 грудня 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, основним завданням пробного перепису є підготовка до ВПН-2020: 1. Апробація програми та переписного інструментарію. 2. Визначення методів та основних організаційних заходів. 3. Апробація застосування інноваційних технологій. 4. Визначення оптимальних дат і тривалості проведення. 5. Визначення концепції технології оброблення даних. 6. Визначення механізмів взаємодії органів державної статистики з місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.

Пресслужба акцентує, що ППН-2019 не ставить за мету визначити кількість населення на обраних територіях.

Під час пробного перепису населення у кожному приміщенні запишуть усіх осіб, які станом на 00.00 годин 01 грудня 2019 року проживали в ньому, враховуючи й тих, що тимчасово мешкають. Із числа тих, що постійно мешкають, запишуть також тимчасово відсутніх.

На сайті роз'яснюється, як саме мешканцям вказаної території треба діяти під час пробного перепису: 1. 01–10 грудня (інтернет-раунд) – самостійно заповнити анкету (переписний лист) на спеціальному порталі в мережі інтернет (потрібно мати електронний підпис).

АБО 2. 14–23 грудня – надати відповіді переписувачу, який завітає до помешкання ­ і заповнить анкету (переписний лист) на планшеті.

АБО 3. 14–23 грудня – прийти до переписного відділу або інструкторської дільниці та надати відповіді на питання анкети (переписного листа) тимчасовому переписному персоналу.

Контрольний обхід окремих приміщень відбудеться 24-26 грудня.

Як повідомляв Укрінформ, Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет поділився планами щодо проведення перепису 2020 року. Він зазначив, що перепис заплановано провести в електронному вигляді, зекономивши таким чином 2-3 мільярди гривень.