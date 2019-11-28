У Києві провели ярмарок вакансій для людей з інвалідністю

Київський міський центр зайнятості спільно з Університетом “КРОК” провели ярмарок вакансій для людей з інвалідністю, а також студентів та випускників університету.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми вдячні одному з наших партнерів — Університету “КРОК” і я сподіваюся, що ярмарок вакансій буде успішним для тих, хто шукає роботу. Київський міський центр зайнятості допомагає кожній людині, яка прийшла до нас - чи у пошуку працівника, чи в пошуку роботи. Для всіх клієнтів послуги служби зайнятості є безкоштовними”, - наголосив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Водночас він зазначив, що залишається актуальним питання працевлаштування безробітних з вищою освітою, адже на ринку праці є нестача саме робітничих професій.

“Серед безробітних у Києві близько 90% - це люди з вищою освітою, а з допомогою КМЦЗ столичні підприємці шукають професіоналів в робітничій сфері. Так, більше 60% - це запити саме на робітничі професії”, - сказав Білич.

За словами директора КМЦЗ, ярмарок вакансій покликаний презентувати актуальні вакансії для людей з інвалідністю та підібрати роботу для них.

Як повідомила начальник відділу організації надання послуг роботодавцям КМЦЗ Майя Шурко, щороку 3 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день людей з інвалідністю.

“Сьогоднішній захід приурочений саме до цього дня, задля того, щоб особам з інвалідністю надати можливість поспілкуватися одночасно на одній площадці з великою кількістю роботодавців. Тут є різні вакансії як для керівників, так і середньої ланки, для осіб без кваліфікації. Кожна людина зможе знайти роботу, а якщо це стосується особи з інвалідністю, то відповідно до тієї нозології, до своїх можливостей, яку роботу ця людина може виконувати. Оскільки захід відбувається у стінах університету, то студенти, які навчаються чи закінчують навчання, також можуть обрати для себе майбутню роботу”, - розповіла Шурко.

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У центрі зайнятості повідомили, що на сьогодні близько 430 осіб з інвалідністю перебувають на обліку та шукають роботу.

"На сьогодні майже тисяча вакансій з 13 тисяч загальної бази у яких заявлено необхідність підібрати саме осіб з інвалідністю. Але з них більше 70% - це робітничі професії. І на жаль, жодна із цих вакансій не передбачає умови праці на дому”, - сказала вона.

Водночас, відповідно до Закону України про зайнятість, роботодавці зобов'язані інформувати службу зайнятості про вакансії, в тому числі вакансії, які передбачені для осіб з інвалідністю. “У рамках Закону про соціальний захист інвалідів в Україні, роботодавці повинні виконувати норматив робочих місць для працевлаштування такої категорії — 4%”, - наголосила Шурко.

Як зазначив директор Центру розвитку кар'єри Університету «КРОК» Олександр Карлов, на ярмарку вакансій представлено 25 роботодавців, серед яких банки, мережі магазинів, комунальні підприємства — "Київський метрополітен", “Київпастранс”, ПрАТ АК "Київводоканал", Головне управління поліції Києва та інші.

“В Університеті “КРОК” є Центр розвитку кар'єри, на який покладено функції сприяти профорієнтаційному розвитку студентів, адже це вимагає ринок праці. Тому ми провели консультації з Київським міським центром зайнятості, з Асоціацією випускників Університету «КРОК» щоб провести такий ярмарок вакансій”, - сказав він.

Як зазначили у «Київводоканалі», на підприємстві успішно діє програма з працевлаштування людей з інвалідністю. Сьогодні на підприємстві налічується близько 200 вакансій. “Київводоканал” запрошує на роботу на вакансії: обхідник водопровідно-каналізаційних мереж, прибиральник території, прибиральник виробничих приміщень, контролер, лаборант хімічного аналізу.

Фото: КМЦЗ