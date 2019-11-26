Служба зайнятості розповіла столичним школярам про нові професії

Фахівці з профорієнтації Київського міського центру зайнятості, готуючи школярів до вибору майбутньої професії, вже сьогодні знайомлять їх з професіями майбутнього.

Про це Укрінформу розповіли у Київському міському центрі зайнятості.

“Уже найближчим часом багато звичних і незамінних сьогодні професій можуть зникнути, натомість з’явитися десятки нових професій – як реакція суспільства на виклики майбутнього”, - зазначають у службі зайнятості.

Особливо актуальні нові професії в екологічній сфері: екоаудитор, рециклінг-менеджер, еколог-логіст, архітектор енергонульових будинків, екоаналітик в будівництві, екодієтолог, сіті-фермер, юрист з міжнародного природоохоронного права та інші.

Як зазначив директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич, освоїти нові професії можна вже сьогодні, навчаючись у закладах вищої освіти України.

“Проводячи з учнями профорієнтаційну роботу, фахівці Київського міського центру зайнятості відстежують тенденції на ринку праці крізь призму розвитку сучасних технологій, запиту суспільства на якісніше і комфортніше життя. Адже світ сьогодні дуже швидко змінюється. Вочевидь, коли сьогоднішні 5-6-класники, та навіть і 8-9-класники закінчать навчання, вони вже житимуть у світі з іншою технічною і технологічною реальністю”, - наголосив Білич.

У службі зайнятості повідомили, що під час проведення профорієнтаційного фестивалю «ПРОФFEST – 2019» фахівці з профорієнтації КМЦЗ проводили для учнів загальноосвітніх шкіл м.Києва уроки-семінари «Екопрофесії майбутнього».

Фахівці з профорієнтації використовують науково-практичну розробку Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України - профорієнтаційне заняття «Професії майбутнього». Його мета – ознайомити учнів з сучасними тенденціями на світовому і національному ринках праці, професійними назвами робіт майбутнього та основними передумовами успішної кар’єри.

Розробка містить опис багатьох професій майбутнього, зокрема: інженер-робототехнік, архітектор віртуальної реальності, наномедик, фахівець зі створення людських органів, онлайн-коуч (педагог), рециклінг-технолог, планувальник smart-міста, сіті-фермер, wellness-консультант для літніх людей, сіті-еколог. Усі спеціальності підібрані з урахуванням тенденцій і викликів сьогодення та прогнозів потреб ринку праці на майбутнє.

Зокрема, як очікується, поступово, з розвитком економіки і, отже, тривалості і рівня життя постане необхідність в професії wellness-консультанта для літніх людей, обізнаного з досягненнями сучасної медицини, психології, напрацюваннями у сфері лікарських засобів, природних препаратів, протезування, дієтології та фітнесу.

За три роки з’явиться професія рециклінг-технолога - спеціаліста з розробки та впровадження технологій багаторазового використання матеріалів, створення нових матеріалів з промислових відходів, а також розробки технологій безвідходного виробництва, на підході – професія планувальника smart-міста, тобто «розумного міста», що використовує різноманітні інформаційні технології задля більш ефективного функціонування та відповідності потребам його жителів.

Новація дозволяє учням не лише ознайомитися з особливостями професій, що з’являться зовсім скоро, а й візуально уявити їх. Це спонукатиме старшокласників краще замислитися над власним вибором та зробити його свідомо й зважено.

Фото: КМЦЗ