Київський зоопарк випустив на волю молодого зубра
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Укрінформ
Київський зоопарк передав молодого зубра до Національного парку «Залісся».
Про це прес-служба закладу повідомила у Facebook.
Вибір місця відбувався за рекомендаціями упорядника племінної книги в Україні та Національної академії наук.
“Самець народився в нас і тепер на нього чекає рік в адаптаційному вольєрі площею 2 га разом з іншими молодими зубрами, а потім випуск у ліс. Тут з 1965 року на площі 14 тис га під охороною живе популяція зубра і зараз група нараховує 26 особин. Наш Мускат дуже важливий для генетичного різноманіття групи”, - йдеться у повідомленні.
У зоопарку нагадали, що зубра внесено до Червоної книги України.
Співробітники звіринця обіцяють навідувати Муската.