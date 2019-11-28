Київський зоопарк випустив на волю молодого зубра

Київський зоопарк передав молодого зубра до Національного парку «Залісся».

Про це прес-служба закладу повідомила у Facebook.

Вибір місця відбувався за рекомендаціями упорядника племінної книги в Україні та Національної академії наук.

“Самець народився в нас і тепер на нього чекає рік в адаптаційному вольєрі площею 2 га разом з іншими молодими зубрами, а потім випуск у ліс. Тут з 1965 року на площі 14 тис га під охороною живе популяція зубра і зараз група нараховує 26 особин. Наш Мускат дуже важливий для генетичного різноманіття групи”, - йдеться у повідомленні.

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У зоопарку нагадали, що зубра внесено до Червоної книги України.

Співробітники звіринця обіцяють навідувати Муската.