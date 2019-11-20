Перший в Україні Міжнародний конгрес з аюрведи та йоги пройде у Києві у вихідні

У ці вихідні у Києві пройде перший в Україні Міжнародний конгрес з аюрведи та йоги.

Про це на пресконференції у середу розповів посол Республіки Індія в Україні Партха Сатпатхі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У ці вихідні буде проходити конференція-виставка аюрведи і йоги, організована ГО "Українська асоціація Аюрведа-Йога". Цей захід дасть змогу об'єднати людей, які цікавляться цими науками, спеціалістів, водночас - і скептиків", - зазначив дипломат.

Під час заходу відбудуться презентації українських та зарубіжних виробників продукції аюрведи, експортерів та імпортерів таких продуктів, клінік та центрів Аюрведи.

Крім того, будуть презентовані центри йоги та медитації; представлені кваліфіковані дієтологи та спеціалісти здорового способу життя (вегетаріанська, веганська та здорова їжа); відбудеться ознайомлення з обсягом клінічних випробувань та вирощування трав в Україні.

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Плануються презентації з ароматерапії та аюрведичного масажу; ринку аюрведичної продукції, його правил та регламенту; майстер-класи з аюрведи та йоги; безкоштовні аюрведичні консультації, консультації з натуропатії та хіропрактики тощо.

"У контексті поширення аюрведи світом надзвичайно важливо зробити її стандартизованою. Для цього необхідно зробити два кроки. Перше - це висококваліфіковані і треновані спеціалісти з аюрведи. І друге - це сировинні матеріали, які роблять аюрведу "зеленою медициною", - трави, екстракти. Саме наявність цих рослинних складових і робить аюрведу ефективною", - наголосив Партха Сатпатхі.

Як відомо, торік за підтримки Посольства Індії в Україні було утворено ГО "Українську асоціацію Аюрведа-Йога".