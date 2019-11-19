У Києві арештували партію мобільних телефонів та комп’ютерів майже на 60 мільйонів

Столичний суд задовольнив клопотання прокуратури Київської області про накладення арешту на товари вартістю 59 млн грн та передачі їх в управління Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Київської області.

Зокрема, як зазначається в повідомленні, прокуратурою Київщини здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного ввезення на територію України товарно-матеріальних цінностей на загальну суму майже 59 мільйонів гривень.

За даними відомства, під час досудового розслідування слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області на території Київської митниці ДФС виявлено та вилучено мобільні телефони різних виробників та моделей, аксесуари до мобільних телефонів та комп’ютерної техніки, медичні апарати та пристрої для оброблення інформації.

“Ухвалою Солом’янського районного суду м. Києва задоволено клопотання прокуратури про накладення арешту на вищевказані товари та передачу зазначеного майна в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів”, - підкреслили в прокуратурі.