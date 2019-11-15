В Україні вже зареєстрували всі 16 митниць нової служби - Нефьодов

В Україні вже зареєстрували всі 16 митниць нової служби - Нефьодов

Укрінформ
В Україні вже зареєстровано всі 16 митниць нової Державної митної служби та призначено виконуючих обов‘язків керівників.

Про це голова Державної митної служби Максим Нефьодов повідомив у Facebook.

"Станом на ранок нарешті зареєстровані всі 16 митниць Нової митниці. Нагадую, це проміжна структура - з 26 робимо 16, а наступного року залишиться лише одна (але для цього ще треба зміни до закону, які вже в парламенті). Максимально форсуємо роботу, аби офіційно стартувати на самому початку грудня. На всі 16 митниць призначені виконуючі обов‘язків. Це або колишні керівники митниць, що ліквідовуються (які не ввійшли в перелік 16), заступники керівників, керівники митних постів або працівники центрального апарату", - написав Нефьодов.

Він зазначив, що всі погодились на пониження по посаді.

"Їхнє завдання - зареєструвати митниці, перевести тих людей, яких ми забираємо на свій "човен", і стартувати роботу. Після цього розпочнуться конкурси на постійних керівників і заступників, запрошуємо всіх подаватись", - пояснив Нефьодов.

Очільник Держмитслужби також оприлюднив перелік виконуючих обов‘язків керівників на митницях: Азовська митниця - Володимир Денісов, Буковинська митниця - Ілля Самушко, Волинська митниця - Наталія Туман, Галицька митниця - Володимир Цабак, Дніпровська митниця - Константин Шалай, Закарпатська митниця - Віктор Іванус, Енергетична митниця - Андрій Хом‘як, Київська митниця - Антон Борисенко, Координаційно-моніторингова митниця - Олександр Бевза, Одеська митниця - Євген Кодіс, Північна митниця - Петро Коростовський, Подільська митниця - Вікторія Єрофєєва, Поліська митниця - Олексій Мужев, Слобожанська митниця - Максим Любченко, Східна митниця - Світлана Форощук та Чорноморська митниця - Олександр Шуцький.

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Як повідомляв Укрінформ, 18 грудня 2018 року Кабінет міністрів прийняв рішення про утворення Державної податкової (ДПС) та Державної митної служб (ДМС) шляхом реорганізації Державної фіскальної служби; 6 березня 2019 року уряд затвердив положення про ДПС і ДМС.

У конкурсі на посаду голови Державної митної служби переміг перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов. Кабінет міністрів 5 липня 2019 року призначив Нефьодова головою Державної митної служби, з 15 липня він приступив до виконання своїх обов'язків.

Державна митна служба 24 жовтня розпочала створення регіональних підрозділів; буде утворено 16 регіональних митниць та два спеціалізованих органи.

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