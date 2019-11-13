Нефьодов розповів про “сірі” схеми контрабанди

На "сірі" схеми припадає найбільша частина контрабанди.

Про це в інтерв'ю Громадському розповів голова Державної митної служби Максим Нефьодов.

"Найбільші проблеми — це «сірі» схеми, коли фура заходить, документи подаються, і по цих документах в ній керамічна плитка, а насправді в ній iPhone. Або кажуть про те, що в ній, наприклад, 10 тонн вантажу, а насправді в ній 20 тонн. Або кажуть, що це просто китайський одяг, а насправді там дорогі італійські бренди, пошиті в Китаї. Таких випадків досить багато", - сказав Нефьодов.

Він зазначив, що контрабандні схеми на митниці ніколи не змінюються.

"Зрозуміло, що є «чорна» контрабанда — та, яка проходить взагалі повз митний контроль. Коли, умовно, вночі, кущами, чи полями, чи тунелями на Закарпатті щось перевозиться. Є «сіра» контрабанда, яка, набагато більша, тому що комерційні партії, вагони, машини, сотні контейнерів протягти через кущі доволі важко. Більш-менш суттєві обсяги контрабанди існують лише в компактних і дуже дорогих товарах: це цигарки, бурштин, можливо, паливо", - зауважив Нефьодов.

Очільник митниці наголосив, що боротьба з контрабандою, порушеннями митних правил не може здійснюватись виключно силовими, правоохоронними методами.

"Це тільки частина рецепту. Ще частина — повна діджиталізація процесів для того, аби конкретний митник не мав так багато повноважень. Зрозуміло, що це кадрова реформа, питання інфраструктури. У митників немає окремих вантажників чи пристроїв для цього. Це ті ж самі інспектори — чоловіки, жінки — розвантажують фури, перераховують, а потім завантажують назад усі ці речі. Це займає тиждень. Багато фур без техніки ви зможете вивантажити і перевірити? Ні. Значить, щось точно повз вас провезуть, навіть якщо ви будете найчеснішим", - наголосив Нефьодов.