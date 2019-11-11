Нефьодов розповів про фуру, що “містично” полегшала на 11 тонн

Керівник державної митної служби України Максим Нефьодов розповів про нові факти контрабанди, згадавши при цьому і Рівненську митницю.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Їхала собі фура зі Львівського кордону на Рівненську митницю оформлюватись. Автозапчастини, одяг, батарейки і різні інші госпвироби. Дрібний пересорт (неспівпадіння заявленого і виявленого) в такого типу збірному вантажі – це ще пів біди, 890 кг вилучено, протокол складено. Але містичний факт – у Львові на ваги заїхала фура майже 34 т, а до Рівного доїхало 23 т», – додав Нефьодов.

Як зазначає керівник української митниці, власник вже другий тиждень не може пояснити цю фізичну аномалію. «Неньютоновські теорії інерції, чорна матерія, релятивістська маса, щось там таке…Звісно, навіть і не хочеться думати, що там була повна фура автозапчастин, а частина стала одягом в процесі…», – іронізує Нефьодов.

Як повідомляв Укрінформ, у Державній митній службі розробили законопроєкт, яким передбачено збільшення суми штрафів за контрабанду товарів через митний кордон України.

За словами голови Державної митної служби України Максима Нефьодова пропонується за перше порушення стягувати від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів, з конфіскацією товарів. Далі від 5 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів і за контрабанду, скоєну у складі організованої групи від 15 до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів, - заявив Нефьодов.

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Очільник Нової митниці наголосив, що новий законопроєкт не лише значною мірою підвищує штрафи, але і передбачає кримінальну відповідальність, зокрема за контрабанду підакцизних товарів.

Наразі згідно з Митним кодексом України за порушення митних правил можуть бути накладені наступні адміністративні стягнення: попередження, штраф та конфіскація товарів, або транспортних засобів, використаних для здійснення порушення.