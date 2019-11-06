Нефьодов анонсував велику переатестацію для митників

Нефьодов анонсував велику переатестацію для митників

Укрінформ
На 2020 рік запланована переатестація працівників Державної митної служби (ДМС).

Про це на брифінгу сказав голова відомства Максим Нефьодов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переатестація нових митників запланована на 2020 рік. Мета — у 2020 році провести таку переатестацію, і той хто пройде її, той і укладе контракт та отримуватиме більші кошти. Які це будуть кошти, казати це до ухвалення бюджету — безвідповідально", - сказав Нефьодов.

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Він зазначив, що атестація майбутніх інспекторів митниць є дуже важливим етапом у запуску нової митниці.

"Ми не хочемо просто взяти і автоматично перевести майже 11 тисяч співробітників ДФС по митному напрямку в нову Держмитслужбу. Ми використовуємо цей етап (переатестацію — ред.) аби виявити найбільш одіозних співробітників, і, умовно, зараз я уявляю, що буде близько 500, яких би мені не хотілось брати в нову Держмитслужбу", - зауважив керівник ДМС.

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