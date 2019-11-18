У Києві встановили ще одну мініскульптуру - на синагозі

У центрі столиці на фасаді синагоги Бродського встановили копію старовинного документа, в якому вперше згадується Київ.

Про це повідомляє “Вечірній Київ”.

“У центрі Києва з’явилася нова мініскульптура. На фасаді синагоги Бродського, що на вулиці Шота Руставелі, встановили "Київський лист". Він став 23-ю скульптурою проєкту "Шукай”, - зазначається в публікації.

На думку істориків, цей лист - найдавніший документ, у якому згадується Київ, зазначила авторка проєкту Юлія Бевзенко. Зараз він зберігається у бібліотеці університету Кембриджа.

Мініскульптура є точною копією пергаменту, датованого X століттям. У ньому назва Києва написана івритом – у транскрипції Qiyyōb. Лист містить прохання до юдеїв інших міст пожертвувати кошти на викуп Мар Якова Бен Ханукки, який потрапив у в’язницю через борг убитого брата.

Відповідно, легенда цієї скульптури така: "Торкнись мене - і тобі допоможуть".

Фото: Вечірній Київ