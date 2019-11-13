“PROFI 360”: Служба зайнятості допомогла столичним школярам обирати професію

Київський міський центр зайнятості провів для учнів загальноосвітніх шкіл та шкіл-інтернатів столиці профорієнтаційний форум “PROFI 360”.

Захід відбувся на території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) за участю 15 навчальних закладів та близько 400 учнів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Серед учасників профорієнтаційного форуму, зокрема, були Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського, Національний авіаційний університет, Київський професійний будівельний ліцей та інші.

“Ми запросили дітей із загальноосвітніх шкіл Києва. На заході представлено 15 навчальних закладів, для яких провели понад 30 майстер-класів”, - розповів директор Київського міського центру зайнятості Віктор Білич.

Також він наголосив, що робота з молоддю є одним з пріоритетних напрямків роботи столичної служби зайнятості: “з початку року понад 77 тисяч осіб було охоплено профорієнтаційними послугами Київського міського центру зайнятості. Майже дві третини з цього числа — це школярі і студенти вишів”.

Профорієнтаційний форум відвідали і діти з вадами слуху. За словами Білича, служба зайнятості приділяє окрему увагу профорієнтації такої категорії молоді. “До нас як правило, звертаються від 1,5 до 3 тисяч людей з особливими потребами і, наприклад цього року понад 400 з них отримали роботу завдяки столичній службі зайнятості. Минулого року було 357 осіб з інвалідністю, котрі отримали роботу. Торік сім осіб з інвалідністю за сприяння служби зайнятості започаткували власний бізнес”, - розповів директор КМЦЗ.

Заступник директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк пояснила, що служба зайнятості пропонує кожній молодій людині пройти експрес-тестування для визначення схильності до тієї чи іншої сфери діяльності. “Таке тестування можна пройти в кожному центрі зайнятості. І ми хочемо, щоб цей тест пройшов кожен старшокласник. Адже професійне самовизначення починається десь з 14 років, а тест якраз і показує, яка професія підходить дитині відповідно до з її навичок та здібностей. Таке експрес-тестування можна пройти навіть дистанційно онлайн”, – додала Жовтяк.

“Такі заходи ми проводимо щорічно, єдине, що ми змінюємо, це місце проведення. Девіз форуму “PROFI 360" - розкрути свої можливості на 360 градусів, щоб молодь ширше оцінила свої можливості”, - розповіла начальник відділу організації профорієнтації Київського міського центру зайнятості Інна М'якота.

Під час форуму “PROFI 360" школярам показали сферичне кіно про майбутні професії, азот-шоу, відеопрезентації. Крім цього, відбувся показ дизайнерських колекцій одягу та майстер-класи.

Фото: КМЦЗ