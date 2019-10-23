У Києві найвищі зарплати у фахівців з комп’ютерних систем - служба зайнятості

У Києві найбільш високооплачуваною вакансією є посада інженера з комп’ютерних систем у представництві іноземної компанії.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі Київського міського центру зайнятості.

“Інженери з комп’ютерних систем є найбільш оплачуваною категорією працівників у столиці, які зі значним відривом випереджають інші професії”, - повідомили у центрі зайнятості.

Так, за даними КМЦЗ, станом на 1 жовтня 2019 року середньомісячна зарплата таких працівників становить 47 086 гривень.

Водночас претенденту, який відповідатиме вимогам, роботодавець готовий платити 90 тисяч гривень на місяць.

У службі зайнятості зазначають, що вже понад пів року ця вакансія залишається незаповненою. Кандидат на вакантну посаду має бути висококваліфікованим фахівцем у вузькому напрямку комп’ютерних технологій.

Високу зарплатню також пропонують на посади помічника судді (23 тис. грн.) та голови державного агентства (21 005 грн.).

Для низки категорій працівників зарплату обіцяють на рівні 20 тисяч: начальник лабораторії з контролю виробництва, монтажник зовнішніх трубопроводів, комплектувальник меблів, оббивальник меблів, чистильник димоходів та камінів, колорист (лакофарбові виробництва).

По 18 тисяч гривень можуть отримувати шоколадник та оператор з обробки інформації й програмного забезпечення. Трохи менші зарплати можуть бути у старшого електромеханіка-командира (17 668 грн.) та помічника керівника виробничого підрозділу (17 000 грн.).

У межах від 16 000 до 17 000 гривень знаходиться зарплата в майстра зміни, авторемонтника, газорізальника, механіка виробництва, начальника сектора, майстра зеленого господарства, електромеханіка з ремонту та обслуговування електронної медичної апаратури, ремонтника висотних частин будинків та машиніста автогрейдера.

Близько 16 тисяч гривень роботодавці обіцяють контролеру матеріалів та виробів, монтажнику систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації, 15,5 тисяч грн - будівельному електромонтажнику та інженеру-програмісту.

По 15 тисяч гривень буде зарплата у кріпильника, верхолаза, начальника відділу технічного контролю, начальника дільниці, головного конструктора, інженера та фахівця з пожежної безпеки, електромонтажника-налагоджувальника, електромонтера головного щита керування електростанцією, машиніста навантажувальної машини та кранового електрика.

Як повідомлялося, за даними Держстату, середня заробітна плата в Україні у серпні 2019 року становила 10537 грн, найвищою вона була в столиці - 15694 грн.

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