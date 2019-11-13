В Оболонському районі відкрили відремонтований дитсадок
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
«Ми продовжуємо будувати та реконструювати дитячі садочки, аби скоротити чергу до дошкільних закладів столиці. І сьогодні ми відкриваємо після реконструкції – повного оновлення – дитсадок № 593 на вулиці Макіївській на Оболоні. Садок був збудований майже 50 років тому. А з 1999 року використовувався не за призначенням. У цьому приміщенні була гімназія-інтернат. Потім декілька років будівля стояла покинутою і була непридатною для навчання дітей», – сказав Кличко.
Віталій Кличко відкрив оновлений дитячий садок в Оболонському районі / Фото: https://kyivcity.gov.ua
Він зазначив, що тільки в Оболонському районі за кілька останніх років зменшили чергу дітей з майже 2800 до 970. Це за рахунок і відновлення груп, і реконструкції садочків.
«До кінця року ми плануємо завершити реконструкцію ще двох дитячих садків – у Дарницькому районі. Це будуть теж фактично нові заклади. Також зводимо з нуля два нових дитсадки – на бульварі Вацлава Гавела в Солом’янському районі та на вулиці Радунській на Троєщині», – додав мер Києва.
Зазначається, що у садку здійснили ремонт покрівлі, утеплили фасад, замінили всі вікна на енергозберігаючі, проклали нові інженерні мережі, облаштували дитячі майданчики.
Садок розрахований на 205 дітей – 11 груп. На сьогодні до закладу зараховано 110 дошкільнят. Набір триває.
У оновленій будівлі, окрім приміщень для навчання та відпочинку дітей, є сучасні спортивна та музична зали, харчоблок, медичний блок, пральня.
Загалом в наступному році міська влада планує відкрити ще 6 новозбудованих чи повністю реконструйованих закладів дошкільної освіти.
Як повідомляють в КМДА, всього за останніх п'ять років у столиці побудували або повністю реконструювали вісім шкіл та 27 дитячих садочків.