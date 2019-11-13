У Києві сьогодні обмежать рух Північним мостом

13 листопада, починаючи з 8:00 на Північному мості частково буде обмежено рух транспорту.

Завершиться обмеження о 17:00, повідомляє пресслужба КМДА.

"Як повідомили у КК «Київавтодор», виконуватимуть поточний ремонт покриття. Працюватимуть у напрямку Троєщини. Аби менше впливати на трафік основні роботи заплановано зробити до вечірніх годин пік", - йдеться у повідомленні.

В КМДА нагадали, що спочатку обмежити рух Північним мостом збиралися в понеділок, 11 листопада, але перенесли через погодні умови.