Столичним водіям дали “антитуманні” поради

Столичним водіям дали “антитуманні” поради

Укрінформ
У Києві до кінця доби 9 листопада, вночі та в першій половині дня 10 листопада очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує сайт КМДА.

Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:

- знизити швидкість руху;

- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;

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- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;

- уникати різких маневрів на дорозі.

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