Столичним водіям дали “антитуманні” поради

У Києві до кінця доби 9 листопада, вночі та в першій половині дня 10 листопада очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує сайт КМДА. Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад: - знизити швидкість руху; - при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом; Читайте також: Синоптики попередили про туман, прогріє до +20° - тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями; - при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію; - уникати різких маневрів на дорозі.