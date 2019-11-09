Столичним водіям дали “антитуманні” поради
Укрінформ
У Києві до кінця доби 9 листопада, вночі та в першій половині дня 10 листопада очікується туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі, інформує сайт КМДА.
Фахівці рекомендують водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися наступних порад:
- знизити швидкість руху;
- при наявності протитуманних фар увімкнути їх спільно з ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.