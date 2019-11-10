Синоптики попередили про туман, прогріє до +20°

В Україні найближчі дні ще будуть теплими, місцями пройдуть невеликі дощі.

Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"В першій половині дня 10 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)... Хмарно. Без істотних опадів, лише на крайньому заході країни вдень дощ. В першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на узбережжі морів до 14°; вдень 11-16°, у південній частині 15-20°", - йдеться у повідомленні.

11 листопада в західних, північних та більшості центральних областей невеликий дощ, а 12 листопада в Україні без опадів.

Вночі та в першій половині дня 11 листопада в Україні, крім західної частини, туман. Температура вночі 6-11°, вдень - 12-17°. 12 листопада, крім півдня, 2-7° тепла; вдень - 8-13°.

13-14 листопада без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень 14 листопада невеликий дощ.

Температура 13 листопада вночі 5-10°, вдень 12-17°, 14 листопада вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°; на сході країни та півночі Лівобережжя вдень 13-14 листопада 8-13°.

У Києві до кінця доби 9 листопада, вночі та в першій половині дня 10 листопада туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).

10 листопада у столиці буде хмарно, без істотних опадів. Вночі та в першій половині дня туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 12-14°. 11 вдень очікується невеликий дощ. Температура вночі 11 листопада буде 6-11°, 12 листопада - 2-7° тепла; вдень - 8-13°.

13-14 листопада у столиці теж буде без опадів. Температура 13 листопада вночі 5-10°, вдень 12-17°, 14 листопада вночі 3-8° тепла, вдень - 10-15°.