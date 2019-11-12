40 столичних вулиць отримали нові назви

У Голосіївському, Солом’янському і Шевченківському районах Києва найменовано 40 вулиць.

Відповідне рішення прийнято на засіданні Київради, повідомляє сайт КМДА.

"Для вшанування пам’яті видатних українських громадських, державних, культурних, наукових і військових діячів Київрада найменувала сьогодні низку столичних вулиць, провулків і бульварів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, у Голосіївському районі з’явились:

- вулиця Сім’ї Холодних – на честь братів Миколи (ботанік, мікробіолог, засновник вітчизняної школи фізіології рослин, академік, чиє ім’я носить інститут ботаніки АН України), Григорія (вчений, жертва більшовицького терору) і Олексія (відомий музичний критик);

- вулиця Родини Кістяківських – до неї належали вчений-криміналіст, професор Київського університету, громадський діяч Олександр Кістяківський, його сини Володимир (вчений-хімік, академік УАН та АН СРСР), Богдан (філософ права і соціолог, академік УАН), Ігор (юрист і політичний діяч, у 1918 році – міністр внутрішніх справ Української держави) та онук Георгій (американський фізик і хімік українського походження);

- вулиця Володимира Горовиця – на честь видатного українського і американського піаніста;

- вулиця Олени Апанович – на честь української історикині, архівістки, письменниці, лауреатки Шевченківської премії;

- вулиця Атени Пашко – на честь української поетеси, громадської діячки, дружини В’ячеслава Чорновола;

- вулиця Братів Шеметів – на честь братів Володимира, Сергія та Миколи, відомих громадських, політичних та культурних діячів, засновників перших українських періодичних видань у Наддніпрянській Україні, близьких соратників Гетьмана Павла Скоропадського, борців за незалежність;

- вулиця Архітектора Дяченка – на честь архітектора і громадського діяча, засновника стилю українського необароко, професора, члена-кореспондента Академії архітектури СРСР (1935), жертви сталінського терору;

- вулиця Юрія Немировича – відомого державного і військового діяча часів визвольної війни Богдана Хмельницького, дипломата, гуманіста, одного із найбільш освічених українських діячів козацької доби, близького соратника гетьмана Івана Виговського, учасника Конотопської битви 1659 року;

- провулок Костя Гуслистого – на честь дослідника історії України середніх віків, української культури та етнографії;

- бульвар Тадея Рильського – на честь громадського і культурного діяча, етнографа, економіста;

- вулиця Соломії Павличко – на честь письменниці, літературознавиці, перекладачки, публіцистки, авторки праць із теорії літератури, історії фемінізму (донька Дмитра Павличка);

- провулок Юрівський – ця назва походить від історичної назви села Юрівка, розташованого біля цієї місцевості, провулок прилучається до Жулянської та Чабанівської вулиць, які так само названі від прилеглих сіл;

- вулиця Валер’яна Підмогильного – на честь письменника і перекладача, одного із найвизначніших прозаїків українського «розстріляного відродження».

У Солом’янському районі найменовано:

- вулиця Дмитра Григоровича – на честь авіаконструктора, творця першого гідроплану;

- вулиця Сергія Висоцького – на честь історика й археолога, фахівця у галузі давньоруської культури, дослідника графіті і фресок Софії Київської;

- провулок Сарматський – на честь кочового іраномовного народу, спорідненого зі скіфами, який мешкав на межі нашої ери на території України і прилеглих землях (у ранньому новому часі нащадками сарматів вважали себе українська шляхта та козаки);

- вулиця Архипа Люльки – на честь конструктора авіаційних двигунів, академіка АН СРСР;

- вулиця Михайла Лучкая – на честь закарпатського мовознавця, фольклориста, історика, настоятеля Ужгородського Свято-Преображенського храму;

- вулиця Ніла Хасевича – на честь відомого художника, графіка, громадського і політичного діяча, члена ОУН і УГВР;

- вулиця Сергія Шишка – на честь художника, народного художника СРСР;

- вулиця Федора Андерса – на честь інженера-конструктора, автора першого в Україні дирижабля;

- вулиця Професора Делоне – на честь російського та українського науковця, математика, засновника Київського товариства повітроплавання;

- вулиця Олександра Богомазова – на честь графіка, живописця, педагога, теоретика мистецтва;

- вулиця Антіна Ждановича – на честь державного і військового діяча часів визвольної війни Богдана Хмельницького, дипломата, полковника Київського, посла до Османської імперії Речі Посполитої;

- вулиця Ганни Арендт – на честь американської політологині-теоретика, авторки робіт із тоталітаризму;

- вулиця Скіфська – назва пов’язана із скіфськими курганами V-IV ст. до н.е., що були виявлені та досліджувались археологами поблизу Жулян;

- вулиця Сильвестра Косова – на честь культурного, освітнього і релігійного діяча XVII ст., філософа, письменника, православного митрополита Київського, Галицького та всієї Руси;

- вулиця Гренджі-Донського – на честь поета, прозаїка, драматурга, перекладача, громадського і політичного діяча Закарпаття, одного із творців Карпатської України;

- вулиця Василя Седляра – на честь художника, митця-монументаліста, графіка, художнього критика, педагога;

- вулиця Івана Білика – на честь письменника, історичного романіста, перекладача, лауреата Шевченківської премії;

- вулиця Генерала Павленка – на честь генерала-хорунжого армії Української Народної Республіки;

- вулиця Михайла Дерегуса – на честь графіка і живописця, професора;

- провулок Степана Ерастова – на честь мецената українського культурного руху на Кубані, одного із засновників Української Центральної Ради;

- провулок Марусі Чурай – на честь напівлегендарної народної співачки і поетеси часів Хмельниччини, входить до переліку найвідоміших жінок давньої і сучасної України.

У Дарницькому районі назви отримали:

- вулиця Андрія Кизила – на честь Героя України (посмертно), майора (посмертно) Збройних Сил України, позивний «Орел», загинув під час російсько-української війни;

- вулиця Мілени Рудницької – на честь громадсько-політичної діячки, журналістки, письменниці, учительки, голови центральної управи Союзу Українок;

- вулиця Петра Радзіня – на честь екскомандувача Національними збройними силами Латвії, що у 1918 році вступив до Української армії гетьмана Скоропадського, потім – до армії Української Народної Республіки.

Також у Голосіївському та Солом’янському районах з’являться:

- вулиця Кирила Гвоздика – на честь живописця-монументаліста;

- вулиця Пилипа Коновала – на честь одного із найвидатніших українців Канади, національного героя Канади, героя Першої світової війни, єдиного в історії українця, нагородженого орденом Хреста Вікторії.

У Шевченківському районі з’явилася вулиця Аміни Акуєвої – для вшанування пам’яті лікарки, громадської активістки та військовослужбовиці, учасниці Революції гідності та війни на сході України.

Окрім того, перейменовано вулицю Панельну у Дніпровському районі – на вулицю Андрія Аболмасова, активного учасника Євромайдану, добровольця, учасника АТО, який загинув на сході України.