На Саксаганського залатали трубу, яка залила вулицю окропом
Про це розповів начальник відділу експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин, повідомляє пресслужба КМДА.
«Для оперативного усунення пошкодження магістрального трубопроводу у цілодобовому режимі працювали дві аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», а також було задіяно спецтехніку. Незважаючи на усі складнощі проведення робіт, які виникали через розташування інших комунікацій – електричних кабелів, ліній зв’язку, працівникам вдалося виконати все у визначені терміни. Пошкоджену ділянку трубопроводу замінено на нову», – зазначив Пелипишин.
Рух транспорту, що був припинений на період ремонтних робіт, наразі відновлений.
Як повідомляв Укрінформ, у центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі 5 листопада прорвало трубу з гарячою водою.