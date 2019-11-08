На Саксаганського залатали трубу, яка залила вулицю окропом

У столиці спеціалісти КП «Київтеплоенерго» завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження тепломережі на вулиці Саксаганського, де було пошкоджено магістральний трубопровід.

Про це розповів начальник відділу експлуатації теплових мереж КП «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин, повідомляє пресслужба КМДА.

«Для оперативного усунення пошкодження магістрального трубопроводу у цілодобовому режимі працювали дві аварійно-відновлювальні бригади «Київтеплоенерго», а також було задіяно спецтехніку. Незважаючи на усі складнощі проведення робіт, які виникали через розташування інших комунікацій – електричних кабелів, ліній зв’язку, працівникам вдалося виконати все у визначені терміни. Пошкоджену ділянку трубопроводу замінено на нову», – зазначив Пелипишин.

Рух транспорту, що був припинений на період ремонтних робіт, наразі відновлений.

Як повідомляв Укрінформ, у центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі 5 листопада прорвало трубу з гарячою водою.