Прорив труби в центрі Києва: шість тролейбусів й автобус змінили маршрути
Про це повідомляє КП "Київпастранс".
У центрі Києва прорвало трубу / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ
"Змінено маршрути тролейбусів 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів 69. На вул. Шота Руставелі прорив тепломережі", - йдеться у повідомленні.
Наразі рух транспорту організовано за такими маршрутами:
- тролейбуси №40 і №40К курсують до Залізничного масиву;
- тролейбуси №3 і №9 - до залізничного вокзалу "Південний";
- тролейбуси №12 - до ст. м. "Либідська";
- тролейбуси №14 - до ст. м. "Палац спорту";
- автобуси №69 - до вул. Тарасівської.
Своєю чергою комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочало ліквідацію пошкодження на вулиці Шота Руставелі, повідомили у пресслужбі КМДА.
Про терміни усунення пошкодження та постачання послуг споживачам буде повідомлено пізніше.
Як повідомлялося, у вівторок, 5 листопада, на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою.
Через тиск гарячої води там обвалився асфальт. Раніше повідомлялося, що в яму провалився один автомобіль.