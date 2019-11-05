Прорив труби в центрі Києва: шість тролейбусів й автобус змінили маршрути

У Києві через прорив тепломережі на вулиці Шота Руставелі змінили свій маршрут тролейбуси №№3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобуси №69.

Про це повідомляє КП "Київпастранс".

У центрі Києва прорвало трубу / Фото: Юлія Овсяннікова. Укрінформ

"Змінено маршрути тролейбусів 3, 9, 12, 14, 40, 40К і автобусів 69. На вул. Шота Руставелі прорив тепломережі", - йдеться у повідомленні.

Наразі рух транспорту організовано за такими маршрутами:

- тролейбуси №40 і №40К курсують до Залізничного масиву;

- тролейбуси №3 і №9 - до залізничного вокзалу "Південний";

- тролейбуси №12 - до ст. м. "Либідська";

- тролейбуси №14 - до ст. м. "Палац спорту";

- автобуси №69 - до вул. Тарасівської.

Своєю чергою комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочало ліквідацію пошкодження на вулиці Шота Руставелі, повідомили у пресслужбі КМДА.

За інформацією фахівців, сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм. "Наразі працівники аварійної бригади огородили територію пошкодження. У результаті в зону пошкодження потрапило два автомобілі. За попередніми даними, водії не постраждали. Авто евакуювали", - йдеться у повідомленні.

Про терміни усунення пошкодження та постачання послуг споживачам буде повідомлено пізніше.

Як повідомлялося, у вівторок, 5 листопада, на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою.

Через тиск гарячої води там обвалився асфальт. Раніше повідомлялося, що в яму провалився один автомобіль.