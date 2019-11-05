У центрі Києва прорвало трубу з кип'ятком — під асфальт провалилося авто

У центрі Києва на перехресті вулиць Саксаганського і Шота Руставелі прорвало трубу з гарячою водою.

Про це повідомляє спільнота "Київ оперативний" у Facebook.

Також на оприлюдненому відео видно, як обвалився асфальт і в яму провалився автомобіль.

Своєю чергою комунальне підприємство «Київтеплоенерго» розпочало ліквідацію пошкодження на вулиці Шота Руставелі, повідомили у пресслужбі КМДА.

За інформацією фахівців, сталося пошкодження магістрального трубопроводу діаметром 700 мм.

"Наразі працівники аварійної бригади огородили територію пошкодження. У результаті в зону пошкодження потрапило два автомобілі. За попередніми даними, водії не постраждали. Авто евакуювали", - йдеться у повідомленні.

Про терміни усунення пошкодження та постачання послуг споживачам буде повідомлено пізніше.