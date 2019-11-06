У Києві невідомі підірвали “Мерседес”: водій загинув
Про це повідомили в Управлінні комунікації Національної поліції України.
У Києві невідомі підірвали “Мерседес” / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ
“Близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що у Святошинському районі вибухнув «Мерседес». Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік”, - йдеться у повідомленні.
У столиці введено спеціальну поліцейську операцію.
За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію.
На місці події працюють представники Нацполіції, слідчо-оперативна група поліції Києва, криміналістична лабораторія, рятувальники та вибухотехніки.