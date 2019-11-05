Лікаря Київського онкодиспансеру взяли на хабарі у $2 тисячі

Правоохоронці викрили на отриманні хабаря у 2 тис. дол. США лікаря КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер».

Про це повідомляє пресслужба прокуратури міста Києва.

«Прокуратурою міста Києва разом зі слідчими ГУ НП у м. Києві викрито на отриманні неправомірної вигоди лікаря КЗ КОР «Київський обласний онкологічний диспансер», - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що лікар вимагав та отримав 2 000 доларів США за надання медичної документації, необхідної для проходження медико-соціальної експертизи без реального проходження особою медичного обстеження.

На даний час лікаря затримано в порядку ст. 208 КПК України та проводяться невідкладні слідчі дії.

Кримінальне провадження розслідується за ч. 3 ст. 368 КК України.

Оперативне супроводження ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області.

Фото: пресслужба прокуратури міста Києва