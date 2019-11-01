Жовтень у Києві побив чотири температурні рекорди

У Києві під час цьогорічного "бабиного літа" в жовтні побито 4 температурних рекорди.

Про це повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, за даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря жовтня у Києві становила +11,1°С, що вище за кліматичну норму на 3,0°С. Це дало йому змогу зайняти сьому позицію у рейтингу найтепліших з 1881 року.

"Найтепліше було 14 жовтня, на третій день "бабиного літа", коли максимальна температура повітря після полудня досягла +24,3°С. Під час цьогорічного "бабиного літа" побито 4 температурних рекорди", - йдеться в повідомленні.

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Найхолодніше було 31 жовтня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до -2,3°С.

Характерною особливістю цьогорічного жовтня було те, що в період з 21 по 27 число у Києві стояли тумани, які, врешті-решт, скоротили "бабине літо", зазначили синоптики.

Також повідомляється, що у Києві на проспекті Науки за місяць випало лише 13 мм опадів, що склало 37% кліматичної норми. Це вже п’ятий місяць поспіль, коли у столиці спостерігається недобір опадів.