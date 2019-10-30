На будівлі поліції Києва встановили новий банер на підтримку Марківа

У столиці на будівлі поліції встановили банер на підтримку незаконно засудженого бійця Нацгвардії Віталія Марківа.

Про це у Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

"У центрі Києва на будівлі поліції встановили банер на підтримку незаконно засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Будь-які намагання РФ дискредитувати українських бійців не матимуть успіху. Захищаємо Віталія у правовому полі та підтримуємо морально. Вся Україна з тобою! #FreeMarkiv", - написав Аваков.

Як повідомлялося, 18 жовтня банер на підтримку Марківа вивісили на будівлі МВС.

12 липня суд в італійській Павії засудив бійця Нацгвардії України Віталія Марківа до 24 років позбавлення волі за обвинуваченням у причетності до загибелі італійського журналіста Андреа Роккеллі на Донбасі у 2014 році.

Захист Марківа назвав вирок "політичним" і заявив про намір подати апеляцію. Згодом адвокати повідомили, що рішення апеляційного суду можна очікувати навесні 2020 року.

Читайте також: До захисту нацгвардійця Марківа в Італії долучився український адвокат

У МВС також повідомили, що допоможуть оскаржити рішення у справі Марківа в апеляційному суді.

Президент Володимир Зеленський доручив МЗС і ГПУ докласти максимум зусиль для повернення Марківа.

Фото: twitter.com/AvakovArsen