У Києві залишилося п'ять доз сироватки проти дифтерії, вакцин достатньо

У Києві з 8 доз сироватки від дифтерії залишилось 5 флаконів.

Про це Укрінформу повідомила керівник пресслужби Департаменту охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації Наталія Вишневська.

“У нас було всього 8 флаконів, розподілені в якості гуманітарної допомоги. МОЗ не закуповував сироватку ані у 2018, ані у 2019 році. Всього сироватки було 8 флаконів, яку в дитячу інфекційну лікарню було розподілено в якості саме гуманітарної допомоги, а не закупівлі. 3 з них використали на жінку, яка хворіла в Олександрівській лікарні, залишилося на даний час 5 сироваток”, - розповіла Вишневська.

Вона повідомила, що наразі у столиці зафіксовано три випадки дифтерії.

“На хлопчика не використовували сироватку, на жінку використали, і на чоловіка, який наразі в Олександрівській лікарні, також не використовували сироватку. У них були висіяні штами нетоксигенні, які не виробляють той токсин, який може призвести до жахливих станів, і така дифтерія з таким штамом лікується антибіотиками. І хлопчику, і чоловіку одразу взяли посів, і коли виявили що це дифтерія, хоч і нетоксигенна, по протоколу потрібно госпіталізувати.

Вони зараз в задовільному стані, жінка йде на поправку, чоловік також, але вони будуть до кінця антибактеріальної терапії знаходитися в стаціонарі”, - розповіла Вишневська.

У Департаменті охорони здоров'я наголосили, що вакцин для щеплень від дифтерії цілком достатньо.

“Лише для дорослих на п'ятницю було 120 тисяч доз - це приблизно на рік. Прогнозовано по 10 тисяч доз в Києві використовується на місяць, може зараз бути більше, але ж вони планово будуть закуповуватися по мірі необхідності. З вакцинами жодних проблем немає щодо дітей і дорослих. Тому ми радимо і закликаємо вакцинуватися, тоді сироватка не знадобиться”, - наголосила Вишневська.

Як повідомлялося, в Києві підтверджено випадок захворювання на дифтерію у школяра.

У класі київської школи № 303, де навчається учень, що захворів на дифтерію, оголосили карантин.

У четвер, 24 жовтня, міська санітарна служба підтвердила діагноз та забезпечила спеціальну обробку приміщень ліцею.

Усім батькам запропоновано здійснення огляду лор-лікарем дітей учнів початкової школи №303 у медичному кабінеті ліцею.