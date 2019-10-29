Financial Times відтепер писатиме Kyiv замість Kiev

Щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times відтепер переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

“Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи та погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Насправді чудова новина!” - йдеться у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

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Нещодавно стало відомо, що провідне британське видання The Telegraph переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Раніше повідомлялося, що одне з провідних видань США The Washington Post також писатиме Kyiv замість Kiev.