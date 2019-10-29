Financial Times відтепер писатиме Kyiv замість Kiev

Financial Times відтепер писатиме Kyiv замість Kiev

Укрінформ
Щоденна британська газета міжнародних фінансових кіл Financial Times відтепер переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Про це у Twitter повідомляє посольство України у Сполученому Королівстві.

“Дякуємо Financial Times за те, що прийняли наші аргументи та погодилися змінити написання назви столиці України на Kyiv замість Kiev. Насправді чудова новина!” - йдеться у публікації.

Як повідомляв Укрінформ, інформаційна кампанія #CorrectUA, ініційована МЗС України, стартувала у жовтні 2018 року.

МЗС закликає іноземні офіційні установи та комерційні компанії відмовитися від використання заснованих на російській транскрипції назв українських міст і перейти на коректні: Kyiv, Odesa, Kharkiv, Lviv, Zaporizhzhia. У рамках кампанії запущено флешмоб #KyivNotKiev.

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Нещодавно стало відомо, що провідне британське видання The Telegraph переходить на написання назви столиці України англійською мовою у коректній транскрипції - Kyiv.

Раніше повідомлялося, що одне з провідних видань США The Washington Post також писатиме Kyiv замість Kiev.

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