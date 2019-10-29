У Києві перед знесеним пам’ятником Леніну встановили інсталяцію "Протистояння"

У Києві на бульварі Тараса Шевченка встановили нову скульптуру "Протистояння", присвячену Революції Гідності.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Інсталяція, присвячена Революції Гідності стала проєктом-переможцем відомого українського скульптора Олексія Золотарьова в конкурсі від Українського кризового медіа-центру для експозиції "Ціна свободи". Як зазначили автори проєкту, місце розташування скульптури обрали не випадково - колишня постать характеризувала тоталітарне минуле, сьогодні – це вільне майбутнє. Читайте також: На Чернігівщині відкрили пам’ятний знак на честь Героя України Олега Міхнюка

Раніше на цьому місці стояла синя рука, яка за задумом авторів символізувала дружбу народів.

Після того у центрі столиці встановили 3-метрову крижану рись. Скульптура, що зникала на очах, символізувала швидке вимирання хижих звірів.