У Києві перед знесеним пам’ятником Леніну встановили інсталяцію "Протистояння"
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Укрінформ
У Києві на бульварі Тараса Шевченка встановили нову скульптуру "Протистояння", присвячену Революції Гідності.
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Як зазначили автори проєкту, місце розташування скульптури обрали не випадково - колишня постать характеризувала тоталітарне минуле, сьогодні – це вільне майбутнє.
Раніше на цьому місці стояла синя рука, яка за задумом авторів символізувала дружбу народів.
Після того у центрі столиці встановили 3-метрову крижану рись. Скульптура, що зникала на очах, символізувала швидке вимирання хижих звірів.