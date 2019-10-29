На Чернігівщині відкрили пам’ятний знак на честь Героя України Олега Міхнюка

У селищі Мала Дівиця Прилуцького району Чернігівщини на честь Героя України Олега Міхнюка, який загинув на Донбасі у 2014 році, урочисто відкрили пам’ятний знак.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив начальник пресцентру оперативного командування "Північ" Віталій Кирилов.

"У Малій Дівиці Прилуцького району Чернігівщини сьогодні офіційно відкрили пам’ятний знак на честь Героя України Олега Міхнюка - учасника АТО, який загинув під час виконання військового обов’язку в бою на сході України, біля містечка Новосвітлівка, що на трасі Краснодон - Луганськ", - сказав він.

За словами Кирилова, відкрили пам’ятник діти Олега Міхнюка - сини Євген і Олег та донька Ганна.

На честь полеглого воїна грали військові оркестри, співали побратими.

В урочистому заході взяли участь мати героя Галина Іванівна та вдова Ірина, представники Генштабу ЗСУ та ОК "Північ", керівництво Чернігівської ОДА. Після відкриття пам’ятника вони відвідали Малодівицьку загальноосвітню школу, у якій вчився Олег, поклали квіти до меморіальної дошки на його честь.

Установлення пам’ятного знака було організовано з ініціативи громадської організації "Асоціація "Афганці" Чорнобиля" (м. Київ), спілки громади смт Мала Дівиця, де 27 жовтня 1965 року народився Міхнюк, та за сприяння начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Руслана Хомчака.

Олег Міхнюк був ветераном афганської війни, заступником голови Української спілки ветеранів Афганістану, кавалером численних орденів та медалей, активістом Революції гідності.

Фото надані прес-центром оперативного командування "Північ"