У Києві засяяли зірки Бєланова, Бубки та подружжя Турчиних
Акція традиційно пройшла на "Площі зірок" поблизу ТРЦ Gulliver, повідомляє Укрінформ.
"Відомо, що без минулого не буває майбутнього, - сказав один з винуватців урочистості Ігор Бєланов. - Дуже пишаюся своїм футбольним поколінням, товаришами по збірній та київському "Динамо", нашим великим тренером Валерієм Лобановським. Тим, що ми створювали історію вітчизняного футболу".У Києві засяяли зірки Бєланова, Бубки та подружжя Турчиних / Фото: Павло Багмут, Укрінформ
Нинішній динамівській генерації лауреат "Золотого м’яча"-1986 побажав ніколи не забувати, для кого вони грають. А саме - для українських симпатиків футболу.
Додамо, що на "Площі зірок" також викарбувані імена Богдана Ступки, Ніни Матвієнко, Марії Приймаченко, Ади Роговцевої, Світлани Трифонової, Олександра Абраменка, Ольги Харлан та інших видатних українців.