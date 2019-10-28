У Києві від сьогодні починається тиждень профілактики інсультів

"До Всесвітнього дня боротьби з інсультом упродовж цього тижня Департамент охорони здоров’я проводить оздоровчо-профілактичну акцію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в рамках тижневика всі охочі кияни зможуть отримати консультації та, за показами лікарів, пройти обстеження на предмет виявлення серцево-судинних патологій у консультативно-діагностичних центрах столиці, а також дізнатися про персональні ризики виникнення проблем зі здоров’ям у пунктах проєкту «Лікар у Вашому домі» (які спеціально працюватимуть також у суботу, 2 листопада).