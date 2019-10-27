У Києві вшанували пам'ять розстріляних в урочищі Сандармох

У Києві відбулись поминальні заходи до 82-ої роковини розстрілу діячів Українського національного відродження у лісах Сандармоху Карелії.

Про це повідомляє "5 канал".

"Небайдужі зібралися біля пам’ятного хреста усім репресованим українцям за часів комунізму. Потім рушили до монумента режисеру Лесю Курбасу, якого стратили у Сандармосі", - йдеться у повідомленні.

"Займалися фактично жертвоприношенням своїх політичних противників. В цих противників вони записували всіх. Починаючи від селян, які мали так звані кулаки, які мали кусок землі і якусь худобу - пару коней для обробітку цієї землі. Закінчуючи високопосадовцями - це військові діячі тих часів із армії; це вчені; це науковці різноманітних напрямків. В цей розстріл саме в цей період попала фактично українська еліта", - пояснює Георгій Лук’янчук, голова МГО "Соловецьке братство".

Читайте також: Сьогодні роковини початку розстрілів української еліти в урочищі Сандармох

НКВСівці розстріляли сотні видатних діячів культури та науки з України. Окрім Леся Курбаса, вбили тоді також Миколу Куліша, Миколу Зерова, Марка Вороного, Валер'яна Підмогильного та багатьох інших митців. Перший етап розстрілів відбувся від 27-го жовтня до 4-го листопада 1937-го року.

Менше ніж за тиждень органи Народного комісаріату внутрішніх справ (НКВС) знищили 10 тисяч людей. Тіла розстріляних скидали у ями. Загалом на цій території виявили понад дві сотні таких ям.