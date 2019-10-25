Київ має 8 доз сироватки від дифтерії, вакцин достатньо

У Києві на даний час є 120 тисяч доз вакцини від дифтерії, а також є 8 доз сироватки від дифтерії, які закуплені Міністерством охорони здоров'я.

Про це під час брифінгу заявив начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги департаменту охорони здоров’я КМДА Василь Животенюк, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Що стосується вакцинації, вакцин у Департаменті охорони здоров'я і в підпорядкованих закладах вистачає. Практично на даний час показник вакцинації від дифтерії (у Києві - ред.) становить 77%, при контрольному показнику 72%", - сказав Животенюк.

За його словами, на даний час в департаменті є 120 тисяч доз вакцин. "Випадки, щоб були місяці і не було вакцин, таких немає”, - сказав Животенюк.

“На даний час ми маємо сироватку, вона розміщена у дитячій клінічній інфекційній лікарні. Препарат надійшов у серпні, до серпня також була сироватка. Тобто без сироватки ми не були. На даний час є 8 доз. Це закупки Міністерства охорони здоров'я”, - запевняє Животенюк.

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Водночас, завідувачка інфекційним відділенням Олександрівської лікарні Людмила Мінова наголосила, що єдиним засобом профілактики дифтерії на сьогодні є вакцинація. Вакцинацію можливо зробити за місцем проживання, звернувшись до сімейного лікаря.

“На сьогоднішній день за весь рік жодного пацієнта з підозрою на дифтерію до дорослого відділення не поступало. Хочу наголосити, що всі пацієнти, без винятку, з формами гострих захворювань верхніх дихальних шляхів, з ангіною обов'язково проходять тестування на дифтерію”, - розповіла вона.

“На сьогодні в Києві є 8 доз, які надійшли за гуманітарною допомогою. Якщо виникає необхідність, за умови легкої форми, може обійтися навіть без введення антидифтерійної сироватки. Сироватка вводиться тільки у важких формах, для того, щоб не було ускладнень, важкого перебігу дифтерії, і щоб не настала смерть. Легкі форми захворювання лікуються антибіотиками”, - зазначила Мінова.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві 24 жовтня лабораторно підтверджено захворювання на дифтерію учня ліцею № 303. У класі, де навчається школяр, оголосили карантин.

Раніше спалах дифтерії зафіксували в Ужгороді, де захворіли 4 студентів-іноземців. Збудника інфекції було виявлено у 15 студентів-іноземців Ужгородського національного університету.