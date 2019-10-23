У Києві семикласниця вистрибнула з вікна школи

У столиці школярка вистрибнула з вікна школи. Правоохоронці встановлюють причини та обставини події.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

"До чергової частини Солом’янського управління поліції від лікарів надійшло повідомлення про те, що на проспекті Відрадному з вікна школи вистрибнула учениця 7-го класу. Школярку з численними забійними ранами та переломами негайно госпіталізували у лікарню для надання необхідної допомоги", - йдеться у повідомленні.

На місце події виїхали слідчо-оперативні групи Головного та районного управлінь поліції, а також співробітники ювенальної превенції.

Поліцейські поспілкувалися з педагогами і школярами та з’ясували, що на перерві вчителька попросила дітей вийти з класу та відчинила для провітрювання вікно біля дошки.

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У свою чергу, поки жінка відволіклася, одна з учениць раптово кинула портфель та з розгону вистрибнула у відчинене вікно.

Ця подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції. Вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ст. 120 (Доведення до самогубства) ККУ.

Правоохоронці встановлюють причини поведінки учениці та обставини, за яких сталася подія.

фото, відео: ГУ Нацполіції Києва