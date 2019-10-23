Поліція назвала головну версію вибуху в центрі Києва

Основною версією вибуху на вулиці Пушкінській у Києві слідство вважає необережне поводження з гранатою.

Про це заявив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, інформує відділ комунікації поліції Києва.

«Основною версією залишається необережне поводження з гранатою», - сказав Крищенко.

Крищенко додав, що загиблі внаслідок вибуху були знайомі між собою. Вони спілкувались біля офісу на вулиці Пушкінській, де пролунав вибух.

Зазначається, що є свідки, а також записи з камер відеоспостереження, які підтверджують, що до них ніхто не підходив, і в них ні з ким конфліктів не було.

"Ми провели огляд місця події та офісного приміщення, де виявили залишки алкогольних напоїв. Також за місцем мешкання одного із загиблих під час обшуку ми виявили та вилучили запал від бойової гранати", - повідомив Крищенко.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 22 жовтня на вулиці Пушкінський пролунав вибух. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі.

Правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а також поранену дівчину, яку було госпіталізовано. Пізніше поліція встановила особи обох загиблих.

Один із загиблих - 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), інший – охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження.

За даними ЗМІ, у результаті вибуху на Пушкінській загинув учасник АТО Віктор Дегтярьов "Сенсей" та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.