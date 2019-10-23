Вибух на Пушкінській: поліція встановила особи обох загиблих

Унаслідок вибуху гранати на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинули двоє чоловіків, відкрито провадження за фактом умисного вбивства.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на заступника начальника ГУМВС Києва Германа Приступу.

«Один із загиблих внаслідок вибуху в центрі Києва, 1966 року народження, проходив службу на Донбасі (з 2014 року), інший – охоронець офісної будівлі, біля якої стався вибух, 1977 року народження», - йдеться в повідомленні.

За словами Приступи, легкі тілесні ушкодження дістала дівчина, яка перебувала за 30 метрів від місця вибуху, її життю нічого не загрожує.

«Опитуємо свідків, конфлікту ніхто не бачив… Відкрили провадження за статтею «умисне вбивство». Бачимо по відео, яке є в нас у розпорядженні, що вони розмовляли», – цитує поліцейського Радіо Свобода.

Як повідомляв Укрінформ, пізно ввечері 22 жовтня на вулиці Пушкінський пролунав вибух. На місце події прибули слідчо-оперативні групи районного та головного управлінь поліції, вибухотехніки та лікарі. Правоохоронці виявили двох чоловіків без ознак життя, а також поранену дівчину, яку було госпіталізовано.