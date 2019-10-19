У Києві сьогодні провели більше 20 толок, висадили майже 3 тисячі кущів і дерев

Сьогодні, 19 жовтня, у столиці провели понад 20 толок та акцій з прибирання.

Про це поінформував заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час прибирання звалища на вулиці Закревського, повідомляє Офіційний портал Києва.

У Києві провели більше 20 толок//Фото: КМДА

«Ми поєднуємо прибирання з висадженням дерев, адже зараз вегетативний період. Прибираємо багато стихійних звалищ, що утворюються в місцях відпочинку або біля житлових будинків. Закликаємо киян та гостей міста прибирати після себе на відпочинку, пікніках тощо. Адже там, де хтось залишив один пакет зі сміттям, через деякий час виростає звалище», – сказав Пантелеєв.

Зокрема, сьогодні прибирали територію Труханового острова, Сирецького та Голосіївського парків, парку Совки, парку Партизанська Слава та інших.

У суботу висадили 1300 дерев і 1375 кущів.

За участю працівників Київської міської державної адміністрації, районів, зеленбудівців та житлових організацій, активних громадян в осінній сезон у Києві відбудеться понад сотня толок, інформує КМДА.