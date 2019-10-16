Погода у Києві “зрівнялась” із серпнем та побила 134-річний рекорд

Температура повітря у столиці за кліматичною нормою відповідає середині серпня.

Про це повідомляє у середу Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

«За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня 15 жовтня стовпчик термометра піднявся до +24,1°C, що на 0,4 °C вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 1885 р., тобто 134 роки тому», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що така висока, як для середини жовтня, температура за кліматичною нормою відповідає середині серпня.

Напередодні метеорологи повідомляли про два інші рекорди «бабиного літа» в Києві і заявляли, що це перші, але «напевно, не останні рекорди цьогорічної осені».

За прогнозами, у Києві у четвер, 17 жовтня, буде сухо і тепло, вдень близько 20 градусів тепла.