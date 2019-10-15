“Бабине літо” у Києві вже встановило два рекорди

У столиці в неділю, 14 жовтня, зареєстровано два температурні рекорди.

Про це повідомляє прес-служба Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

«У суботу у столиці розпочалось «бабине літо». За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, після полудня у неділю стовпчик максимального термометра піднявся до +23,8оС, що на 0,4оС вище попереднього максимуму температури повітря, зафіксованого у 2014 р.», - йдеться у повідомленні.

Крім того, середньодобова температура повітря 13 жовтня вперше за 139 років склала +16,6оС, що на 0,4 оС вище відповідного попереднього рекордного значення для цього дня, яке було відмічене у 1896 році.

Це перші, але напевно, не останні рекорди цьогорічної осені.