У Києві презентували перші в Україні арт-альбоми для людей із порушеннями зору

У столиці відбулася презентація перших в Україні тактильних арт-альбомів для людей із порушеннями зору "Скарби культури. Україна" та "Скарби культури. Світ".

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Такий формат мистецьких альбомів є новим для України. І ми сподіваємося, що наш досвід сприятиме розвитку інклюзивного мистецтва в Україні: незрячим людям хочеться йти в музей, а музеї своєю чергою ставатимуть більш доступними для всіх людей”, - розповіла співавторка проєкту та голова ГО “Боротьба за права” Юлія Сачук.

Вона додала, що арт-альбоми передадуть у школи та центри для незрячих дітей у різних регіонах України: “Ми сподіваємося, що діти разом зі своїми вчителями зможуть використовувати ці альбоми, зможуть пізнавати нові для себе речі”.

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Культурна кураторка проєкту “Скарби культури для всіх людей” Ольга Гончаренко зазначила, що для альбомів обиралися ті твори, які є в українських музеях і які є визначними для нашої культури.

“До прикладу, мозаїка “Богоматір Оранта”, скульптури Пінзеля, картини Васильківського, Мурашка, Богомазова, Яблонської, барокове гаптування, петриківський розпис, гуцульська кераміка тощо. Про них говорять, пишуть, але для незрячих людей вони були недоступними. Ми спробували змінити ситуацію та дати змогу дітям, які навчаються у школах для незрячих у Харкові, Києві, Львові, Одесі та на Волині ознайомитися з тактильними копіями творів та описами до них, щоб збагнути суть мистецьких жанрів, технік, прийомів, не лише прочитати про їх красу, а й спробувати її відчути та зрозуміти мистецьку цінність робіт”, - розповіла Гончаренко.

Арт-альбоми містять тактильні зображення мистецьких творів, виконаних у техніці тифлографіки - рельєфного друку, а також опис рельєфно-крапковим шрифтом Брайля.

Проєкт “Скарби культури для всіх людей” здійснюється ГО "Боротьба за права" за підтримки Українського культурного фонду.