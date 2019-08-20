У Києві 23 серпня урочисто відзначать День Державного Прапора

У столиці 23 серпня біля Київської міської державної адміністрації традиційно відзначатимуть День Державного Прапора України.

Про це повідомили на сайті КМДА.

"О 10:00 розпочнеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю керівництва міста, ветеранів АТО, ООС, родин Героїв Небесної Сотні та родин загиблих учасників Антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил на Сході України", - йдеться у повідомленні.

Також відбудеться урочисте вручення паспортів громадян України юним киянам – переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.

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У КМДА нагадали, що у зв’язку із цією подією 23 серпня з 07:00 до закінчення заходів передбачено заборону руху транспорту на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.