У Києві 23 серпня урочисто відзначать День Державного Прапора
Укрінформ
У столиці 23 серпня біля Київської міської державної адміністрації традиційно відзначатимуть День Державного Прапора України.
Про це повідомили на сайті КМДА.
"О 10:00 розпочнеться урочиста церемонія підняття Державного Прапора України за участю керівництва міста, ветеранів АТО, ООС, родин Героїв Небесної Сотні та родин загиблих учасників Антитерористичної операції і операції Об’єднаних сил на Сході України", - йдеться у повідомленні.
Також відбудеться урочисте вручення паспортів громадян України юним киянам – переможцям шкільних олімпіад, творчих фестивалів, спортивних змагань, активістам учнівського самоврядування.
У КМДА нагадали, що у зв’язку із цією подією 23 серпня з 07:00 до закінчення заходів передбачено заборону руху транспорту на вулиці Хрещатик – від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної.